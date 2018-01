Copeland ja entrena i viatjarà a Madrid

La participació de l’aler pivot en el partit contra l’Estudiantes no és segura, però tampoc està descartada

El MoraBanc Andorra disputarà demà un partit a vida o mort per ser a la Copa del Rei. Els del Principat no tenen un escenari favorable per ser a Gran Canària, sobretot després de la derrota del dissabte passat al Poliesportiu davant el San Pablo Burgos, però la plantilla vol escurar les seves opcions fins al final i per fer-ho necessita un triomf davant el Movistar Estudiantes.

L’equip va demostrar fa una setmana que li aniria bé recuperar algun efectiu en el joc interior per augmentar les seves possibilitats de victòria. D’entre tots els jugadors de la infermeria, el que més