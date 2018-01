Mireia Gutiérrez, contenta per la injecció de moral d'un nou Top-30

L’esquiadora valora el seu últim resultat, que va arribar en un “moment dur”

El 27è lloc de Mireia Gutiérrez dimarts al vespre en l’eslàlom de Copa del Món de Flachau (Àustria) no és un resultat qualsevol per a l’esquí andorrà. Malgrat que no va poder arrodonir la fita en la segona mànega, passar el tall de les 30 millors en una cita del circuit mundial va suposar “una injecció molt forta de positivitat i de confiança”, segons va valorar ahir la mateixa esquiadora, l’endemà del resultat. L’andorrana es va mostrar molt satisfeta per haver arribat a la seva quarta segona mànega de Copa del Món, ja que va demostrar una vegada més que