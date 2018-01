Edinson Cavani, sancionat al PSG per allargar les vacances

Javier Pastore, també del conjunt arisenc, és castigat pel mateix fet

Actualitzada 11/01/2018 a les 06:58

Redacció París

L'uruguaià Edinson Cavani, embolicat en una polèmica per retardar-se en la tornada després de les vacances de Nadal, va quedar fora de la convocatòria del París Saint Germain (PSG) per disputar ahir el partit de quarts de final de la Copa de la Lliga. Quelcom que sembla una sanció implícita per la seva actitud. Els diaris gals L’Equipe i Le Parisien van coincidir a considerar que l’absència de Cavani a l’Amiens-PSG és un càstig que el club de la capital francesa no va voler qualificar com a tal per intentar tancar la crisi sense provocar més polèmica. L’entrenador, Unai Emery, va assenyalar a la roda de premsa prèvia que tant ell com l’entitat van parlar amb el màxim golejador de l’equip (25 dianes aquesta temporada i 49 a la passada), i també amb el migcampista argentí, Javier Pastore, que va arribar encara amb més tardança de les festes nadalenques (cinc dies, davant dels dos de l’uruguaià).

Emery va indicar que posteriorment a aquest diàleg es prendria una “decisió” sobre si ambdós mereixien una multa. No obstant això, “són coses que es queden de portes cap endins”. Segons L’Equipe, la direcció va optar per castigar els dos jugadors retenint-los la part del salari cor­responent al temps que l’un i l’altre van faltar als entrenaments, a diferència dels companys. El punta es va incorporar dimarts passat a les sessions, mentre que el creador continua pel seu compte realitzant feina individual, arran que vol marxar de París. Val a dir que tots dos van justificar-se adduint problemes personals.