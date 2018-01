Mireia Gutiérrez passa per quart cop el tall a una Copa del Món

Nou gran resultat de l’andorrana, que obté el 25è millor temps a Flachau en la primera baixada

Mireia Gutiérrez va tastar ahir el sabor d’una segona mànega de Copa del Món per quarta vegada en la seva carrera, i per primer cop aquesta temporada. L’esquiadora andorrana va treure el seu millor esquí en l’eslàlom nocturn a l’estació austríaca de Flachau i va obtenir un gran 25è millor registre en la primera baixada, sortint amb el dorsal 45, fet que li afegia un punt de mèrit. Va marcar un temps de 59’’55 que la situava a 3’’94 de la més ràpida en aquell moment, la corredora local Bernadette Schild i es va assegurar un nou èxit per a

(10/01/18 08:04)