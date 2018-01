Cyril Despres s’adjudica la segona etapa i el lideratge del Dakar en una jornada dominada pels pilots de Peugeot

Cyril Despres va dir abans de viatjar cap a Lima que vol lluitar per la victòria del Dakar i ho deia molt seriosament. Ahir va fer la primera demostració que la seva candidatura al triomf va de debò després d’adjudicar-se la segona etapa, que comptava amb 279 quilòmetres i tenia la localitat peruana de Pisco com a punt de sortida i d’arribada. El resident a Andorra, que va ser qualificat com “el més lent” dels quatre de Peugeot pel mateix cap de l’equip, Bruno Famin, va dur a terme una gran exhibició d’intel·ligència i va evitar problemes per obtenir el