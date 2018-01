El MoraBanc topa amb un nou panorama per lluitar per la Copa

La quinzena jornada de la Lliga Endesa va començar dissabte ben malament per als interessos del Bàsquet Club MoraBanc Andor­ra per la derrota a casa davant el San Pablo Burgos. Tot i que els resultats que van quallar ahir els rivals de cara a la lluita per ser a la Copa del Rei del pròxim mes de febrer van provocar que entri o es plantegi un nou panorama. Era molt important que l’UCAM Múrcia perdés a la pista del Montakit Fuenlabrada i així va succeir (88 a 86), i de passada els de Néstor García van adquirir el bitllet matemàtic