Contra les baixes i el cuer

El MoraBanc torna a disputar un partit clau per ser a la Copa davant el cuer amb només vuit jugadors del primer equip confirmats i els dubtes d’Albicy i Shurna

Ha passat una setmana des de l’inusual duel a Santiago que va acabar amb victòria, però el MoraBanc Andorra torna a estar en una situació delicada quant als efectius disponibles, malgrat haver-se reforçat amb el pivot Landing Sané. “Ha estat una setmana en què tenia sis jugadors mirant l’entrenament”, va explicar ahir Joan Peñarroya en la roda de premsa prèvia al duel d’avui (21 h) contra el San Pablo Burgos.

El problema de lesions aquest any està sent més profund que mai i quan sembla que ja no es pot empitjorar hi ha quelcom que ho posa en dubte. Aquesta vegada