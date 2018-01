La Font Blanca, festa nacional d'Skimo

La FAM aposta per noves idees perquè es converteixi en referència mundial

La Federació Andorrana de Muntanyisme (FAM) té com a objectiu que la Font Blanca es converteixi en festa nacional d’Skimo i “sigui una referència mundial dins del circuit de la Copa del Món”, tal com va assegurar ahir a Ordino el president de l’organisme, Jaume Esteve. Enguany durant el 27 i 28 de gener se celebraran les proves individual i vertical i “volem que tot plegat esdevingui una fantàstica doble diada de l’esquí de muntanya”.

Per assolir-ho es promourà l’animació dels espectadors que es desplacin amb activitats diverses, sortejos i concursos. Per exemple, a la zona d’Arcalís hi haurà l’Estadi Scarpa