Nova Copa del Món per a Mireia Gutiérrez a Croàcia

Mireia Gutiérrez afronta avui una nova cita de la Copa del Món d’eslàlom a Zagreb (Croàcia) en una pista amb bons records per a l’esquiadora, ja que sobre aquesta mateixa neu va ser capaç d’accedir a la segona mànega tant l’any passat com el 2015. La primera baixada està programada per a les 13.00 hores i en cas de finalitzar entre les 30 millors la segona començarà a partir de les 16.30 hores.

La d’avui serà la primera prova d’un inici d’any atapeït, ja que participarà en tres proves de la Copa del Món entre avui i dimarts vinent, amb la