L'etern mercat de fitxatges a Europa El migcampista del Liverpool, Philippe Coutinho, podria acabar jugant al Camp Nou.

Actualitzada 02/01/2018 a les 07:09

Redacció Barcelona / Madrid

Tothom sap que en el futbol només hi ha dos mercats de fitxatges, el més sonat i mediàtic el de l’estiu, i després el de l’hivern. Ara bé, el que és actualment el futbol europeu, és a dir, quantitats estratosfèriques de milions i milions d’euros provoca que cada dia surtin als mitjans de comunicació noms de futbolistes relacionats amb clubs que no tenen res a veure amb els que hi militen. Sobretot succeeix en el panorama futbolístic del Futbol Club Barcelona i del Reial Madrid. Els darrers dies els Philippe Coutinho i Eden Hazard estan sonant amb més força que mai per reforçar blaugranes i blancs, respectivament.

A més, hi ha una llista llarga formada per: Harry Kane, Íñigo Martínez, Yerri Mina, Leon Goretzka, Arthur, Kepa Arrizabalaga, Mesut Özil, Javier Mascherano, Samuel Umtiti, entre molts d’altres. Tots aquests són possibles traspassos no només per a Barça o Madrid, sinó també per a conjunts de la Premier League com el Manchester City o fins i tot de la lliga francesa com el totpoderós París Saint Germain. Com a curiositat, a l’empresa multinacional de roba esportiva Nike, possiblement per tant sentir i llegir Coutinho, se li va escapar via diverses pàgines webs d’alguns països que el migcampista brasiler ja era nou jugador culer. Com no podia ser d’una altra manera la imatge es va fer viral per les xarxes socials. D’altra banda, el conjunt madridista perd el davanter centre francès Karim Benzema, per com a mínim dues setmanes, i el temps de baixa es podria allargar fins a tres.