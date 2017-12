L'FC Andorra, en converses paral·leles per trobar un inversor

El Futbol Club Andorra continua treballant per tal de salvar l’entitat dels nombrosos deutes que acumula. La solució és convertir-se en una societat anònima amb objecte esportiu, però fins aproximadament el març del 2018 la futura llei de l’esport no estarà aprovada pel Consell General. En qualsevol cas el president, Albert Ferré, i companyia mouen fils per anar tancant carpetes abans que se sàpiga al cent per cent com funcionarà tot plegat. “De moment hem parlat amb quatre persones de fora [a més de Miquel Sors] i de cara als pròxims dies ho farem amb un parell més”, va assegurar