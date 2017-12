El 'Daily Mail' filtra els alts salaris de la Premier

Actualitzada 31/12/2017 a les 07:25

Redacció Londres

El diari britànic Daily Mail va filtrar ahir els salaris dels futbolistes més ben pagats de la Premier League. La primera posició l’encapçala amb 290.000 lliures netes setmanals el migcampista del Manchester United, Paul Pogba, mentre que la segona l’ocupa el davanter centre Romelu Lukaku (també dels Red Devils) amb 250.000 i el podi el tanca, de manera sorprenent, el veterà jugador del Manchester City, Yaya Touré, amb 220.000, igual que Zlatan Ibrahimovic i Kun Agüero. És clar que a la ciutat de Manchester els dos conjunts de la ciutat anglesa dominen amb contundència.

Després, en l’escalafó dels 200.000, hi apareixen noms com Eden Hazard, David de Gea o Kevin de Bruyne, i amb 180.000 s’hi planta, per exemple, Philippe Coutinho. La premsa catalana segueix insistint en l’arribada del brasiler a Can Barça, mentre que The Telegraph ahir va publicar que Hazard tindrà complicat recalar al Reial Madrid en els pròxims mercats. El Chelsea oferirà al belga convertir-se en el millor assalariat d’Anglaterra, amb un sou de 300.000 lliures netes setmanals. D’aquesta manera, se situaria en l’estratosfèrica xifra de 20 milions per temporada.