La Penya Encarnada sacseja el mercat de fitxatges

Actualitzada 30/12/2017 a les 07:21

Frank Robert Andorra la Vella

La Penya Encarnada s’està movent, i de quina manera, en el mercat de fitxatges per tal de revertir la desastrosa situació que va viure quant a resultats abans de l’aturada de la Lliga Multisegur Assegurances (cuer de la classificació general, amb zero punts). De moment l’entitat té contractats una desena de nous futbolistes i n’hi ha sis que tenen interès a venir, però abans han de demanar la baixa als seus clubs actuals (la majoria de la Lliga Biosphere). A més, el renovat cos tècnic, que comptarà amb la incorporació de Zico Alcántara, prendrà decisions complicades, perquè haurà de fer fora jugadors per qüestions purament futbolístiques.

Al compte de Facebook van publicar les arribades de Matías Vaamonde, un central argentí procedent de la Unió Esportiva Engordany, Stéphane Blanc, davanter centre francès que jugava a l’FC Bassecourt de Suïssa i el jove lateral esquerre Yassin Mohamed, gal que va sortir del planter del Lens. Per exemple, en aquest equip es va formar el defensa madridista Raphaël Varane. El senegalès resident a França, Ansou Sambon reforçarà alhora l’eix defensiu, igual que ho faran José María Ramírez Chema del Tic Tapa Sant Julià i l’exinternacional per a Andorra Gilbert Sànchez, que també podria moure’s per la zona del mig centre. Daniel Mejías, Braian Williman, Williamison Reis i Jaime Andrés Ruíz Córdoba Jota tancaran de forma momentània una llista realitzada per atrapar l’FC Encamp, jugar la promoció i salvar la categoria.