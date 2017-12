La Copa passa per Santiago

El MoraBanc Andorra tanca l’any amb un duel clau contra el Monbús Obradoiro per intentar ser a Gran Canària

“A 27 de desembre no hi ha finals. Ni per a cap equip de la competició, ni per a nosaltres tampoc”, va assegurar Joan Peñar­roya a la roda de premsa posterior a l’últim partit de l’Eurocup contra el Darussafaka. Final o no, és ben cert que el partit d’aquest vespre (19.00 hores) contra el Monbús Obradoiro és clau pensant en les aspiracions del MoraBanc d’intentar classificar-se per a la Copa del Rei de Gran Canària, quan, després de la jornada d’avui, només en quedaran tres fins acabar la primera volta. Tot i això, el tècnic egarenc no vol ni sentir