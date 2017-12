Candi Viladrich i l'FC Andorra, una història que per fi és real

El president de l’entitat tricolor, Albert Ferré, assegura que aquest estiu ja havien contactat amb ell

El Futbol Club Andorra va fer ahir oficial per mitjà de les xarxes socials que el substitut de Marc Castellsagué és Candi Viladrich, qui ocuparà la banqueta andor­rana, de moment, fins a final de temporada. El jove tècnic solsonès, de 32 anys, dirigirà el seu primer entrenament el pròxim 2 de gener al camp de la Prada de Moles d’Encamp i debutarà a la categoria de primera catalana (grup 2) el diumenge dia 7 a la Borda Mateu, enfront el Lleida Esportiu B, on milita el defensa internacional per Andorra, Max Llovera (12.00 hores).

Viladrich serà presentat de manera oficial el