El Reial Madrid, triomfador dels Globe Soccer Awards

Cristiano Ronaldo va ser triat millor jugador, i Zidane, millor tècnic

Actualitzada 29/12/2017 a les 07:16

Redacció Dubai

El complex Madinat Jumeirah de Dubai va acollir ahir una nova edició dels Globe Soccer Awards, que van tenir com a gran protagonista el Reial Madrid. El conjunt blanc tanca el millor any de la seva història amb cinc títols, i ahir va rebre els premis a millor conjunt, a més del de millor jugador per a Cristiano Ronaldo, i el de millor tècnic a per Zinedine Zidane. També van ser guardonats l’alemany Felix Brych com a millor àrbitre de l’any, Jorge Mendes en l’apartat d’agents, o el director general del Manchester City, Ferran Soriano, com a millor empresari del món de l’esport, Vadim Vasilyev com a executiu de l’any o el premi per a la lliga espanyola com a la millor del món.

Més enllà dels guardons de l’any, altres personalitats també van rebre premis a la seva trajectòria, com és el cas de Carles Puyol i Francesco Totti. Tant l’exdefensa de l’FC Barcelona com l’ex-davanter de la Roma van rebre un reconeixement per la seva carrera professional. També va tenir aquest guardó, però com a premi a la seva carrera com a tècnic, Marcelo Lippi, campió del món amb la selecció italiana, i extècnic de la Juventus i el Milan, entre d’altres.