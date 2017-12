Castellsagué, destituït per falta d'entesa

Eloy Casals, del juvenil, prendrà les regnes del Futbol Club Andorra interinament

El Futbol Club Andorra, del grup 2 de primera catalana, va anunciar ahir a la nit via xarxes socials que Marc Castellsagué i el seu ajudant, Peter Muñoz, no continuaran com a entrenadors, arran que van ser destituïts “per falta d’entesa existent amb la directiva i els jugadors”. Eloy Casals, del juvenil, prendrà les regnes de manera interina i, per tant, fins que se signi amb un staff substitut. Per la seva part, l’entitat no va donar cap més explicació al respecte, mentre que Castellsagué i Muñoz tampoc van voler manifestar-se.

