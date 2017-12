Actualitzada 19/12/2017 a les 07:13

El CE Sant Julià va perdre per la mínima contra el Trepovi FS Solsona per 3-4. Els visitants van avançar-se al primer minut, i els de Moi Gonçalves van anar a remolc durant tot el matx. Els lauredians van poder empatar a cinc minuts per al final, però el Solsona va fer la diana definitiva a l’últim minut.