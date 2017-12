Buscant suports per poder ser al Top-10 del Mundial 2

El pilot Xavi Casas signa per Gas Gas amb les ganes de seguir creixent i aprendre de companys com Jaime Busto

L’escuderia Gas Gas va fitxar el pilot de trial andorrà Xavi Casas (concretament la que té fàbrica a Girona) i de retruc col·laborarà amb la seu que hi ha al país per promocionar la base. La temporada passada l’esportista de 38 anys estava amb Sherco i va explicar ahir que li va servir perquè “em veiessin altres conjunts, en un any que per a mi va ser de prova en un gran equip”. Casas competirà al Mundial de trial 2, al Campionat d’Espanya i si el calendari li ho permet també al d’Andorra (vigent campió). El cor­redor va assegurar que