300 gimnastes del país, avui en un festival solidari per a la Marató de TV3

Actualitzada 16/12/2017 a les 06:58

Redacció Andorra la Vella

El Club Rítmica Serradells celebra avui, des de les deu del matí al pavelló Joan Alay, el Festival de Nadal de l’entitat i la 4a Trobada de Gimnàstica i Ball per la Marató de TV3. Hi prendran part fins a 300 gimnastes dels diferents clubs del país (Sae Rítmica d’Encamp, Sae Rítmica Sant Julià, Rítmica Ordino, Gaee Rítmica Escaldes, Escola de Dansa Trinity, Zumba 9fitness Serradells, Federació Andorrana de Gimnàstica i Club Rítmica Serradells). Pel que fa al festival pròpiament solidari, des de l’organització s’espera que hi hagi força afluència de públic, que haurà de pagar una entrada al simbòlic preu de 3 euros. I absolutament tots els diners que es recaptin es donaran “íntegrament” a la fundació de la Marató. Enguany aquest projecte impulsat també per Televisió de Catalunya mirarà d’aportar el seu granet de sorra per investigar i així combatre les malalties infeccioses.