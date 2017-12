“El que més em sorprenia era que sempre jugàvem a casa”

El català de 39 anys torna al país com a convidat estrella en un acte publicitari del Vall Banc FC Santa Coloma i congrega la base, antics companys, amics i curiosos a la botiga Kilvil

El 4 de juliol de l’estiu passat el mític futbolista Joan Capdevila va penjar les botes al Vall Banc Santa Coloma després d’un matx de prèvia de Champions. Feia dies que no es deixava veure pel país i ahir va estar present en un acte publicitari amb Viladomat (les samarretes del Vall Banc estan a la venda a la botiga Kilvil i per Internet) on, a més, se’l va homenatjar via Ilde Lima.



A què es dedica actualment?

A ordenar la meva vida, perquè, és clar, he estat 19 anys fora de casa i necessito gaudir de la família i nens. En