El britànic es veu obligat a parlar davant la polèmica generada al seu voltant

Froome defensa la seva innocència Chris Froome, durant l'edició passada del Tour de França.

Actualitzada 15/12/2017 a les 07:10

Redacció París

Chris Froome, investigat per presumpte dopatge amb salbutamol durant la Vuelta a Espanya passada, va sortir ahir al pas per defensar-se de la polèmica creada al seu voltant. El britànic va afirmar que no s’avergonyeix d’haver fet servir aquest medicament i va demanar que no es manipuli la informació sobre esportistes asmàtics. “És trist veure arguments erronis sobre l’ús de salbutamol per atletes asmàtics”, va escriure el ciclista de l’Sky en el seu compte de Twitter. A més, va expressar la por que aquesta acusació pugui dur d’altres esportistes amb aquesta malaltia a privar-se d’inhalar aquest medicament en situacions d’emergència “per por de ser jutjats”. “No és una cosa de la qual calgui avergonyir-se”, va afegir el guanyador de quatre edicions del Tour de França i de la passada Vuelta a Espanya.

La seva resposta va arribar com a reacció dels nombrosos dubtes manifestats sobre l’honestedat del ciclista britànic després del control “anormal” de la seva orina el 7 de setembre. El patró de l’equip francès FDJ, Marc Madiot, va afirmar al diari Le Parisien que “cal treure malalts com Froome del gran grup”. “Diuen que Froome pateix d’asma. Ho comprenc i no és l’únic [...]. Però si està malalt durant una carrera, ha d’abandonar [...]. Un atleta malalt no ha de prendre la sortida d’una carrera”, va comentar. També el ciclista alemany Tony Martin, entre d’altres, va parlar amb un to elevat de la polèmica en el seu compte de Facebook, on va assenyalar que la Unió Ciclista Internacional (UCI) no ha actuat amb la mateixa contundència contra Froome que com ho va fer en altres casos, així que va concloure que hi ha “dues vares de mesurar”.