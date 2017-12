El MoraBanc està abonat als finals de partit agònics

Actualitzada 15/12/2017 a les 07:09

Redacció Andorra la Vella

El MoraBanc Andorra i els finals de partit agònics és una relació inseparable des del seu retorn a la lliga Endesa, especialment quan guanya. Així ho va destacar ahir l’ACB en un reportatge, que remarcava com dels 11 partits disputats aquest curs, 8 havien tingut un final ajustat. A més, l’equip de Joan Peñarroya ha jugat més minuts que ningú, per les quatre pròrrogues que ha protagonitzat (una contra el Fuenlabrada, dos a Badalona i una a València), les quals han acabat totes amb derrota. De fet, si hagués sortit cara en aquests tres duels, el MoraBanc aniria actualment segon a la taula, junt amb el Barça. Tot i això, l’equip compta amb el segon millor balanç de l’ACB des de la jornada 6, per darrere el Madrid i el Baskonia i empatat amb el Barça i el València, amb 4 victòries i 2 derrotes. Per aquest motiu, els del Principat s’han guanyat el dret a somiar en la Copa, la qual està ara a un triomf.