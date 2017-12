El Vall Banc s'emporta el duel pel lideratge

Actualitzada 14/12/2017 a les 07:16

La UE Engordany no va poder tornar a donar la campanada davant el vigent campió. El duel ajornat entre els fins ahir dos colíders de la Lliga Multisegur Assegurances va ser propici per al Vall Banc FC Santa Coloma, que es va resituar en una posició familiar per a ell a la classificació: el lideratge en solitari.

Un gol de Juan Manuel Torres al minut 54 va ser suficient perquè el conjunt dirigit per Richard Imbernón s’adjudiqués la victòria i el primer lloc de la taula davant els de Filipe Busto, que van encadenar el seu segon partit sense guanyar per primera vegada aquesta temporada.

Aquesta situació l’ha fet passar de líder en solitari a segon classificat a tres punts del primer en només dues jornades, mentre que el Vall Banc ha passat de quart a primer en sis partits. A més, té a 10 punts el tercer, el Tic Tapa Sant Julià, que encara no ha recuperat el seu partit.

Qui recuperarà el partit avui mateix és el quart classificat, l’FC Lusitans, que es troba a 13 punts del lideratge, i que s’enfrontarà al Nobrega Constructora FC Encamp (21 h).