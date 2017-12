El MoraBanc supera un Cedevita enratxat i manté vives les esperances per passar de ronda a falta de dos partits

Ja ho van avisar des que va sortir el calendari i ho van remarcar més abans de començar la segona volta. El calendari és molt més favorable a la recta final que al principi i per aquest motiu es va començar amb mals resultats. Ara és el moment per obtenir-ne de bons, quan es juga més a casa, davant l’afició d’Andorra. Dimecres passat, contra el Torí, el MoraBanc ja va donar motius per a l’esperança i pensar a passar de ronda, malgrat que es va fer patint amb l’average fins a l’extrem, i ahir ho va tornar a fer amb