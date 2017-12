Maeva Estévez es trenca el lligament creuat anterior del genoll a Val Thorens

Des de la Federació d'Esquí s'assegura que han estat nombroses veus les que s'han queixat de l'estat de la pista

La rider Maeva Estévez s'ha trencat el lligament creuat anterior del genoll esquerre mentre disputava la sessió d'entreaments d'abans de les qualificacions de la segona jornada de la Copa del Món de boardercross que es disputava aquest matí a Val Thorens. Segons s'ha informat des de la Federació Andorrana d'Esquí (FAE), la surfista ha fet la primera baixada d'entrenament quan ja ha notat una molèstia en una recepció. En la segona baixada, una nova recepció ha acabat per fer-li mal i com a conseqüència d'això ha caigut. Amb tot, s'ha aixecat per arribar a baix. Quan ha arribat a la meta, però, s'ha adonat de la gravetat de la lesió en veure que el genoll no li responia.



Tot i aquest primer diagnòstic, està previst que se li facin més proves que determinaran el nivell de lesió que pateix, am bla qual cosa llavors es podrà establir el temps de recuperació. Des de la FAE s'ha recordat que la prova ha deixat també altre damnificades i que han estat nombroses les veus que han parlat d'un estat de la pista irregular. De fet, ahir es van lesionar l’austríaca Belle Brockhoff, l’alemanya Hanna Ihedioha i la britànica Maisie Potter, mentre que avui a més d'Estévez, també la txeca Eva Samkova, or olímpic a Sochi 2014. "Jo al salt me n'he anat una mica lluny i això no ajudava, però penso que si la pista hagués estat bé, amb el mateix error, no hagués passat això. És una pista perillosa i molt mal construida. A l'últim salt, on he caigut, és un les altres lesionades s'han fet mal. De veritat que era un mòdul perillós", ha assegurar la rider.