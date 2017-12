El Reial Madrid inicia la defensa del Mundial de Clubs contra l'Al Jazira

Actualitzada 13/12/2017 a les 07:37

Redacció Abu Dhabi

El Reial Madrid disputa avui a les 18.00 hores la semifinal del Mundial de Clubs contra l’Al Jazira. L’equip d’Abu Dhabi va classificar-se per a aquesta competició com a vencedor de la lliga dels Emirats Àrabs i actua com a amfitrió. L’equip local va vèncer el campió d’Oceania, l’Auckland City, per 1-0 a la ronda prèvia, i va superar l’Urawa Red Diamonds, guanyador de la Champions Lea­gue d’Àsia també per 1-0 a l’eliminatòria corresponent als quarts de final. L’equip madrileny, en canvi, busca reeditar el títol del 2016. El tècnic blanc, Zinedine Zidane, no es refia del partit tot i la superioritat del seu equip, i va manifestar que “no hi ha partit fàcil, la gent diu que ho serà, però nosaltres pensem tot el contrari. Contra el Reial Madrid tots els equips volen fer un gran partit, i per això haurem de sortir concentrats”. De la seva banda, un dels capitans dels blancs, Marcelo, qüestionat sobre el rival d’avui, va assegurar que “sé que són un club jove, que juga un brasiler que es diu Romarinho i és un gran jugador, però no sé molt més sobre ells”.

El defensa del Reial Madrid va aprofitar la prèvia del matx per analitzar altres aspectes de l’actualitat del club blanc com la possible arribada del porter de l’Athletic Club, Kepa Arrizabalaga en el mercat d’hivern, i va expressar que “jo estic content amb la plantilla que tenim i no soc qui fa els fitxatges, però al Madrid han d’estar els millors, i si els millors s’han de fitxar de fora, benvinguts”.