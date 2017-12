Xavi Vilasetrú dimiteix com a president de la federació

Segueix com a vocal a la junta i David Ferré pren el relleu a la direcció

Canvis importants a l’estructura de la junta de la Federació Andor­rana de Rugbi (FAR). Xavi Vilasetrú va anunciar ahir en roda de premsa que dimitia per motius personals. “La carrega que tinc en l’àmbit familiar no em permet assumir la feina com a president de manera plena”, va argumentar Vilasetrú, que no fa gaire va ser pare. En el seu lloc entrarà David Ferré, un home amb experiència en la gestió del rugbi pels anys a la vicepresidència del VPC Andor­ra a l’època de Pep Escolà. Actualment era vocal de la junta de la federació i assumirà el càrrec de