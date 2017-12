El Vila-seca acusa l'FC Andorra d'haver fet tot el possible per no jugar dissabte

Actualitzada 04/12/2017 a les 07:15

La suspensió del partit de dissabte entre l’FC Andorra i el CF Vila-seca ha portat polèmica per a l’equip de Tarragona, que va acusar a les xarxes socials els tricolors de “fer tot el possible perquè no es jugués per les baixes que tenien”. En declaracions al Diari, el porter del Vila-seca, Carlos Rios, va assegurar que “el camp estava igual a les 10.30 hores quan vam pujar, que a les 15.00 h quan vam anar a jugar el partit perquè deien que s’havia espatllat una màquina”. De la seva banda el tècnic, Edu Franco, va afirmar que “vam assabentar-nos que l’FC Andorra tenia baixes, i creiem que no tenien cap intenció de jugar, perquè no crec que en un país així no hi hagi mitjans”. A més, el club va presentar un escrit a la Federació Catalana de Futbol queixant-se.

Des de l’entitat del Principat van manifestar ahir que això és cosa dels àrbitres i ells no decideixen, i que el camp estava totalment impracticable.