El València cau a Getafe i no aprofita l'empat del Barça

Actualitzada 04/12/2017 a les 07:13

Redacció Getafe

El València va caure ahir contra el Getafe per 1-0 i queda a cinc punts de l’FC Barcelona a la classificació de la lliga.

El conjunt de Marcelino tenia l’oportunitat de situar-se a només dos punts després de l’empat de dissabte dels blaugrana a casa, però ahir van perdre per la mínima amb un solitari gol de Markel Bergara a la segona meitat gràcies a un xut llunyà que va desviar Gabriel Paulista a la seva pròpia porteria. El València va encaixar la primera derrota de la temporada en el pitjor moment, tot i que va jugar en superioritat numèrica des del minut 25 per l’expulsió d’Arambarri, i que va tenir diverses ocasions clares per no marxar buit del Coliseum Alfonso Pérez, com un tir de falta de Parejo al pal, o dues clares ocasions de Zaza i Carlos Soler al temps afegit.

D’altra banda, el Barça va confirmar ahir que Iniesta pateix una sobrecàrrega al soli de la cama esquerra i no jugarà demà contra l’Sporting de Lisboa.