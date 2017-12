Adeus i retorns en la nova temporada de l'equip de 'freestyle' de la FAE

L'equip se centrarà sobretot aquest hivern en buscar base per al futur del 'freestyle' del país.

Actualitzada 04/12/2017 a les 17:07

Carles Aguareles treballa per tornar, i Scotty Jordan marxa. Aquesta és la situació actual de l'equip de 'freestyle' de la Federació Andorrana d'Esquí. Els dos atletes han estat presents aquest dilluns al migdia a la presentació de la temporada, el primer per dir que treballa per tornar a esquiar a mitjans de gener, després d'una important lesió, i el segon per anunciar que precisament les lesions l'han obligat a deixar la competició i el seu somni de participar a uns Jocs Olímpics d'hivern. Tampoc hi serà, als que tenen lloc al febrer a Pyeongchang, a Corea del Sud, el propi Aguareles. "Si va bé, faré alguna competició a final de temporada", ha manifestat el jove esquiador de 'freestyle'. Per la seva part, Jordan ha reconegut que no ha arribat "al nivell on voldria", i que a partir d'ara se centrarà a ensenyar a les promeses tota l'experiència acumulada des que competeix amb la FAE, el 2007.



Per tot plegat, l'equip i entrenadors se centraran sobretot en fomentar el 'freestyle', en "créixer com a esport" i treballar la base. Concretament, ja treballen amb dues joves promeses: Pau Rabassa, de 16 anys i que participarà a competicions de la Federació Internacional d'Esquí, i Nil Brocant, de només 11 anys, ha explicat l'entrenador Josep Gil.



Fent referència a Aguareles, Gil ha assegurat que "no hi ha cap objectiu de rànquing" per aquest hivern, i que seguiran treballant perquè en el futur s'aproximi al Top 30. "Té capacitat per fer-ho i l'ajudarem", ha manifestat.



La presentació s'ha fet a la seu central d'Andbank, principal patrocinador de l'equip. El sotsdirector general Banca país Andbank, Josep M. Cabanes, ha valorat la perseverància de l'equip malgrat les lesions, i ha assegurat que seguiran donant suport al 'freestyle'.