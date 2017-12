Un gol de Nil Castellví a vuit segons del final salva un punt per al Seat Andorra HC

El Seat Andorra HC va sumar divendres un punt després del 3-3 aconseguit a la pista del CE Vendrell amb un gol a vuit segons per al final del partit de Nil Castellví. Els tricolors van començar de la millor manera possible, avançant-se en el marcador amb una diana de Castellví, que va fer els tres gols dels del Principat. El conjunt tarragoní va empatar el matx abans del descans amb l’1-1 en el marcador, ja a la represa va certificar la remuntada amb el 2-1.

La cosa no pintava bé per als de Roger Corral, però Castellví va tornar a