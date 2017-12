Una Copa d'Andorra d'equilibri perfecte

Des de la federació s’espera que la gaudeixin tant els esquiadors com el públic

El calendari de la 16a edició de la Copa d’Andorra d’esquí de muntanya es va presentar ahir a Soldeu amb novetats i sota el lema d’assolir l’equilibri perfecte entre “l’assistència i el nivell de l’esportista”, tal com va assegurar el director tècnic de la Federació Andorrana de Muntanyisme (FAM), Carlo Ferrari. La competició portarà el nom de l’hotel Park Piolets i hi haurà 9 proves (el curs anterior n’hi havia 10) repartides en 1 individual, 4 verticals i “4 per equips i no 3, és a dir, tornem als orígens”, va assenyalar Ferrari. A més, per primera vegada es donarà