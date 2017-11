L'FC Barcelona, a vuitens golejant amb el fons d'armari

El Reial Múrcia aguanta durant la primera meitat però a la segona es desinfla i pateix

Actualitzada 30/11/2017 a les 06:40

Redacció Barcelona

El Futbol Club Barcelona va superar, ahir al Camp Nou, el Reial Múrcia (segona divisió B espanyola) per 5 a 0 i va aconseguir convertir-se en carn de vuitens de final de la Copa del Rei. El global entre ambdues entitats va registrar un 8 a 0 després del 0 a 3 que van obtenir els blaugrana en el partit d’anada. El tècnic, Ernesto Valverde, va donar descans per la tornada a un munt de titulars i va comptar amb els no habituals. El Barça no va voler afrontar el matx com un pur tràmit, sobretot tenint en compte l’empat a dos que va assolir el Fuenlabrada al Santiago Bernabéu la nit de dimarts. En qualsevol cas, els blancs també estaran a la següent ronda.

La primera diana culer va arribar al quart d’hora de joc, obra de Paco Alcácer, que va aprofitar una errada en el rebuig d’una pilota per part de la defensa murciana. El marcador no es va tornar a moure fins a la segona meitat, quan Gerard Piqué va seguir de prop una bona jugada col·lectiva culminant-la dins de l’àrea petita. A partir d’aquest moment els locals van créixer i Aleix Vidal i Denis Suárez van marcar, mentre que Valverde va donar oportunitats als del filial de segona divisió. El davanter José Arnaiz va respondre amb un golàs per arrodonir la maneta i demostrar que hi ha fons d’armari.



EL LLEI DONA LA 'CAMPANADA' DE LA COPA EN ASSALTA ANOETA

El Lleida Esportiu, en el qual de tant en tant juga el jove andorrà Max Llovera (té fitxa amb el Lleida B), va donar ahir la campanada de la Copa del Rei després d’assaltar Anoeta. Els de Gerard Albadalejo van imposar-se per 2 a 3, però la proesa va ser de la magnitud següent: al partit d’anada van caure a casa per 0 a 1 i al descans del de tornada perdien 2 a 0. Núñez, Molina (des dels onze metres) i Bojan van aconseguir capgirar el marcador i classificar, amb l’ajuda i coratge de la resta, el Lleida per a la propera ronda.

#1 notícia

(30/11/17 10:14)