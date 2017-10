El Vall Banc es juga seguir imbatut en un nou clàssic contra el Tic Tapa

Un nou clàssic entre el Vall Banc Santa Coloma i el Tic Tapa Sant Julià enceterà avui (12 h) la tercera jornada de la Lliga Multisegur Assegurances. En joc hi haurà el lideratge i la imbatibilitat dels colomencs, que van assolir els triomf en les dues primeres jornades i encara no han encaixat cap gol. Els lauredians, per la seva part, acumulen un empat i un triomf i volen continuar a la part alta de la classificació.

A la mateixa hora es durà a terme un altre enfrontament, entre l’FC Encamp i la Penya Encarnada, a Prada de Moles. Ambdós han