L'Andorra espera seguir sumant abans de l'aturada de seleccions

Actualitzada 30/09/2017 a les 07:24

L’FC Andorra disputa demà (16.30 h) el quart partit de la temporada al camp del Valls amb l’objectiu clar de mantenir la línia de les tres jornades prèvies i seguir sumant punts. Fins ara, els de Marc Castellsagué no coneixen la derrota i la voluntat és mantenir el balanç abans de la nova aturada per seleccions de la setmana vinent, en què la totalitat de la plantilla, menys tres jugadors, tindran compromisos amb el combinat nacional absolut i la sub-21. “Estem centrats en el nostre equip i a seguir creixent col·lectivament. A més, hem de ser conscients que la setmana vinent perdrem tots els jugadors”, comentava ahir el tècnic en la roda de premsa prèvia al duel.

Castellsagué podrà comptar amb tots els efectius, malgrat que té el dubte de Robert Font per unes molèsties al taló. Això, sumat al fet que el camp del Valls és de dimensions petites, farà canviar l’onze inicial tricolor, malgrat que “no renunciarem al nostre estil de joc per això”, afegia el tècnic.