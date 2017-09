Actualitzada 28/09/2017 a les 06:41

Mònica Doria no va poder prendre ahir la sortida a les eliminatòries de canoa del Mundial que s’està celebrant a Pau per malaltia i tornarà avui a Andorra. Per la seva banda, Laura Pellicer va ser 45a a la primera baixada i 15a a la segona, i no va classificar-se per a les semifinals. Avui disputarà les rondes eliminatòries en la modalitat de caiac.