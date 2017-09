La fortuna ajuda el Barça a Lisboa

S’imposa per 0 a 1 a l’Sporting amb un gol en pròpia porteria de Coates

Leo Messi disputa una pilota amb Rodrigo Battaglia durant el partit d'ahir a Lisboa.

Actualitzada 28/09/2017 a les 06:38

Redacció Lisboa

L’FC Barcelona va superar ahir l’Sporting de Lisboa a domicili per la mínima en un duel que només es va poder decantar gràcies a una diana en pròpia porta. La primera meitat va tenir poca història, amb algunes aproximacions tímides del Barça, que només va gaudir d’un u contra u de Luis Suárez evitat per Rui Patricio, després d’una bona assistència de Sergi Roberto.

A la represa, Messi va servir una falta lateral que van pentinar dos jugadors lusitans i després Luis Suárez, amb la fortuna que aquest últim toc va impactar en el central Coates, que va acabar introduint la pilota a la seva pròpia porteria. Ja amb desavantatge al marcador, els portuguesos van avançar línies i van complicar el matx als blaugrana amb pressió. De fet, Ter Stegen va evitar el gol de l’empat amb una aturada meritòria a xut a boca de canó de Bruno dins de l’àrea. Els locals van seguir intentant-ho, però el resultat no es va moure.

A la resta de partits de la jornada, el Chelsea va aigualir l’estrena del Wanda Metropolitano en Champions League amb una remuntada contra l’Atlètic a l’últim minut (1 a 2) amb una diana de Batshuayi, el PSG va superar el Bayern de Munic (3 a 0) i el Benfica va caure a Basilea (5 a 0).