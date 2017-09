La FEB no ratifica l'acord de l'assemblea de l'ACB

L’Assemblea General de l’ACB va arribar dilluns a un acord que ahir havien de ratificar la Federació Espanyola de Bàsquet i el Consell Superior d’Esports en una reunió a tres bandes, però aquesta trobada tripartida no va fer més que evidenciar el trencament i les distàncies que hi ha actualment entre la FEB i l’ACB.

En el rerefons de tot hi ha el nou sistema de finestres internacionals ideat per la FIBA, que aturarà les competicions nacionals per tal que es disputin partits de seleccions classificatoris pel Mundial de la Xina del 2019. L’Eurolliga no s’aturarà durant aquestes jornades, i els