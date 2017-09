Dos representants del Club Tennis Taula Valls del Nord disputen l'Open Internacional de Vic

Els germans Xavier i Oriol Martínez del Club Tennis Taula Valls del Nord, van participar el passat cap de setmana a l’Open Internacional de Vic de Tennis Taula.

Xavier va haver de prendre part finalment en categoria absoluta, tot i que ell és infantil, per una errada en la inscripció. Tot i això va aconseguir passar la fase de grups en tercera posició, i va superar a la ronda de vuitens de final a Ricard Martínez per 3-2. Als quarts de final va caure contra Martí Pelach en un duel ajustat.

Per la seva banda, Oriol Martínez, de només 6 anys, va