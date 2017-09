Saviola entrenarà l'Enfaf Crèdit Andorrà cadet

L'exjugador de Barça i Reial Madrid enceta una nova etapa a les banquetes

Actualitzada 25/09/2017 a les 12:54

Tot just fa un any, es va saber que Javier Saviola s'havia instal·lat a Andorra i havia començat a formar part de l'FC Ordino. Lexjugador del Barça i del Reial Madrid va mostrar la seva intenció en tot moment de treure's el títol d'entrenador i es va dirigir a la federació espanyola per iniciar el procés. Actualment ja compta amb el títol de UEFA A i B, i aquest any està realitzant l'últim curs per tenir la titulació de Pro.



Mentre acaba de completar la seva formació, Saviola estarà entrenant durant aquesta temporada l'equip cadet de l'Enfaf Crèdit Andorrà, tal i com ha anunciat avui en roda de premsa la Federació Andorrana de Futbol, que gestiona l'equip. L'argentí èxercirà de segon entrenador i estarà al costat d'Òscar Sonejee. Saviola ja es va estrenar aquest dissabte a Manresa, on el conjunt del Principat va caure per 3-0 en la primera jornada de preferent.