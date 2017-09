L'FC Andorra busca seguir guanyant a casa contra el colíder

Actualitzada 23/09/2017 a les 07:02

L’FC Andorra ha disputat ja dos partits aquesta temporada de canvis, tant a la plantilla com a la banqueta, i les sensacions fins ara han estat prometedores. Un triomf convincent en l’estrena contra l’Igualada i un empat davant la Rapitenca a domicili han fet que els de Marc Castellsagué hagin començat l’any amb bon peu. La intenció ara és seguir en aquesta línia sumant avui (16 h) una nova victòria a casa contra el Sant Ildefons. El rival, però, serà més difícil respecte als que han tingut fins al moment, ja que el conjunt visitant també ha tingut una molt bona arrencada, amb dos triomfs i un empat. “És segurament l’equip que està més en forma i a més és el colíder de la taula, per tant ens espera un partit molt complicat. El que he demanat als jugadors és que estiguin els 90 minuts concentrats”, assegurava ahir Cas­tellsagué en la roda de premsa prèvia al duel. Per al partit d’avui, el tècnic recupera Àlex Villagrassa i tindrà tots els efectius disponibles.