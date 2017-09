Andorra, sense Mundial

El promotor del Mundial de trial, l’empresa britànica Sport7, va anunciar ahir el calendari provisional del Campionat del 2018 on no apareixia el Trial d’Andorra, que el passat mes de juny va celebrar la seva 20a edició i els 25 anys des que es va fer la primera prova mundial al país. Des d’aquesta temporada ja no és la Federació Internacional de Motociclisme qui organitza el campionat, sinó que és Sport7 qui ha agafat les regnes i ha imposat algunes normes que no han agradat als pilots, com ara la disputa d’una qualificació els dissabtes, tal com van reconèixer el