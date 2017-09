Sèrbia sap domar Rússia i lluitarà per la medalla d'or

Actualitzada 16/09/2017 a les 07:12

La selecció sèrbia va superar ahir Rússia en la segona semifinal de l’Eurobasket 2017 per 79 a 87 i disputarà la finalíssima d’aquest torneig demà davant la poderosa Eslovènia del joveníssim Luka Doncic i també de l’aler del Bàsquet Club MoraBanc Andorra Jaka Blazic. L’enfrontament va començar sent favorable als serbis amb un electrònic de 20 a 25 i en el segon quart van engrandir la diferència, fins i tot posant terra pel mig, assolint un parcial de 14 a 23. El descans no li va anar gaire bé a Sèrbia, però sí en canvi als russos, que es van posar la granota de treball per capgirar el marcador i fastiguejar la festa al seu rival. Van endur-se per primera vegada el període (23-18), mentre que el darrer van encarar-lo encara més forts i a aproximadament quatre minuts per al final van situar-se a només tres punts. Ara bé, Sèrbia té molt nom, experiència i qualitat en Europeus i amb pressió encara juga millor. Va saber domar i aguantar l’embranzida, i lluitarà per l’or.