Supervivent Karnowski

El MoraBanc presenta el gegant polonès, que fa dos anys va veure perillar la seva carrera per una infecció

El MoraBanc Andorra va presentar ahir a la seu d’Andorra Turisme la penúltima incorporació per al curs que està a punt de començar, el pivot Przemek Karnowski, que arriba provinent de Gonzaga, on la temporada passada va perdre la final de la lliga universitària contra North Carolina. Però tot i aquesta última temporada on va destacar, la seva carrera els últims anys no ha estat fàcil, i fins i tot va estar a punt d’acabar-se en sec.

Tot va començar a final del novembre del 2015, quan en un entrenament el van desequilibrar i va caure d’esquena. Aquesta situació va provocar-li