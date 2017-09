30 equips del país al 46è Ral·li d'Andorra Històric

El 46è Ral·li d’Andorra Històric se celebra aquest cap de setmana al país amb un centenar d’equips participants, entre els quals es trobaran 30 del Principat. Aquests buscaran pugnar per uns podis que aniran realment preuats, tenint en compte el nivell que hi haurà a la prova, amb corredors també espanyols i francesos amb experiència professional als raids de regularitat en velocitat. La presentació oficial es va celebrar ahir de la mà del secretari general de l’Automòbil Club, Toni Sasplugas, i va explicar que “en un matí es van acabar les inscripcions i vam decidir sumar 10 places per arribar