“Seria molt incòmode canviar ara la meva tècnica de tir”

La seva mecànica de llançament no passa desapercebuda. És diferent i a l’hora efectiva, i aquest curs els aficionats del Morabanc la podran gaudir en directe en cada jornada de l’ACB i l’Eurocup

John Shurna (27 anys, Glen Ellyn, Estats Units) ha passat els seus últims anys canviant d’aires curs rere curs. Ha estat en fins a cinc clubs diferents d’Europa, alguns de primer nivell, com el València Basket o el Darussafaka, i aquest estiu ha aterrat a Andorra per ser un jugador vital. En la semifinal de la lliga catalana contra el Joventut es va lluir amb 19 punts i 34 de valoració.



Les sensacions fins ara són molt bones. Com ho veu des de dins?

Tenim un equip amb molts jugadors amb talent, però també hem mostrat que encara hi ha molta feina