Irineu Esteve torna a pujar al podi a la Copa del Món

L’andorrà assoleix una segona plaça als 19 quilòmetres persecució

Actualitzada 11/09/2017 a les 07:18

Redacció Trento

Irineu Esteve ha començat la pretemporada demostrant que es troba en un bon estat de forma. Si dissabte guanyava la prova de 8,5 quilòmetres de roller ski de la Copa del Món de Monte Bondone, (Trento, Itàlia), ahir es va adjudicar un segon lloc als 19 quilòmetres persecució. A més, es va quedar a les portes de repetir victòria, ja que el guanyador, el romanès Paul Constantin, que va ser segon dissabte, es va adjudicar el triomf als últims 50 metres després d’anar junts tot el recorregut.

Esteve va marcar un registre d’1 h 10’31’’7 i es va quedar a només tres segons del competidor de Romania. “L’Irineu ha corregut bastant bé. Ha estat un resultat positiu perquè hem treballat la velocitat i aquestes carreres ens van molt bé com a entrenaments també”, valorava el tècnic de la federació, Joan Erola.

Per la seva part, Carola Vila, que competia en categoria júnior en un circuit de 13 quilòmetres, va assolir el setè lloc, quedant-se a poc més de dos minuts de la primera, la sueca Hanna Abrahamsson. “Era una cursa plana, amb desnivell zero i en pla ens costa més”, indicava Erola. L’equip se’n va ara a Stelvio per seguir entrenant.