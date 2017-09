Froome mostra signes de debilitat i cedeix 42 segons

Denifl guanya a Los Machucos i Nibali redueix la distància amb el líder

Actualitzada 07/09/2017 a les 06:51

Redacció Los Machucos

Chris Froome va tenir ahir el seu pitjor dia de la Vuelta a Espanya i va ser la primera jornada en què el britànic va perdre un temps considerable respecte als seus rivals a la dura etapa amb l’ascens final a Los Machucos.

El vencedor del dia va ser l’austríac Stefan Denifl, que va ser un dels supervivents de l’escapada juntament amb el resident Dani Moreno. El del Movistar va liderar l’etapa durant bona part del tram final, però va acabar cedint a les primeres pujades al port final de l’etapa. Per darrere, Alberto Contador va intentar el seu enèsim atac en aquesta Vuelta i va entrar tot sol a la meta, amb Vincenzo Nibali, Miguel Ángel López i Zakarin per darrere. Ara Chris Froome té 1’16” de marge respecte a Nibali, i 2’13” sobre Kelderman. El millor resident segueix sent Esteban Chaves, que ahir va tornar a cedir i ara és dotzè a més de 10 minuts.

La Vuelta afronta avui una etapa amb quatre ports i final en alt a Santo Toribio de Liébana.