Actualitzada 06/09/2017 a les 06:55

El president del Comitè Olímpic Brasiler, Carlos Arthur Nuzman, està sent investigat per presumptes suborns en l’elecció de Rio de Janeiro com a seu dels Jocs del 2016. En la investigació de la fiscalia francesa i la policia brasilera també hi ha els empresaris Arthur César de Menezes i Eliane Pereira, i l’exgovernador de Rio Sérgio Cabral.